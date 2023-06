Francesca Cipriani confessa: “sono in attesa della cigogna”

Francesca Cipriani ha sposato il suo Alessandro già da qualche mese e in più occasioni ha rivelato il suo desiderio di diventare mamma. In molti attendono l’annuncio che per il momento non è ancora arrivato. Intervistata dal magazine Mio la prosperosa ex gieffina ha confessato di attendere con ansia l’arrivo della cicogna:

“Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente.” Francesca ha poi aggiunto: “Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Oggi la Cipriani appare decisamente più matura. Dopo aver sposato Alessandro ha anche confessato d’aver detto stop alla chirurgia estetica. Alcuni ritocchi non li rifarebbe e se potesse tornare indietro cambierebbe molte cose. E’ consapevole che l’accanimento verso la chirurgia estetica era determinato da una sua insicurezza e fragilità, vuoti che il marito è riuscito a colmare dandole maggiore apporto.

Francesca Cipriani e Alessandro: un amore vero

Alessandro Rossi si è fatto conoscere dal pubblico quando è entrato nella casa del GFVIP per stare vicino alla fidanzata. In molti hanno insinuato che si trattasse di una storia creata a tavolino e invece i due hanno dimostrato d’amarsi veramente. Lo scorso Dicembre si sono detti si a Roma e ora aspettano solo di diventare genitori.

I due neo sposi desiderano un bambino e Francesca ha recentemente rivelato che la prossima volta che entrerà in sala operatoria sarà solo per partorire. L’ex gieffina ha anche ammesso che appena resterà incinta condividerà la notizia con tutti i suoi fans.