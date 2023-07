Francesca Fagnani rivelazione su Stefano de Martino: esplode il gossip

La presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv si è svolta a Napoli. Molti i volti noti che hanno assistito all’evento certi d’essere parte della squadra della nuova rete di stato. Tra i vip su cui la Rai ha puntato c’è sicuramente Stefano de Martino che condurrà ancora una stagione del suo Bar Stella, ma anche un programma in prima serata.

L’ex allievo d’Amici è infatti stato promosso alla prima serata: gli è stato affidato uno show tutto suo “De Martino Show” che andrà in onda su Rai Due. Stefano, seduto nel parterre accanto a Alessia Marcuzzi, è molto felice dell’opportunità ricevuta e spera che il pubblico lo ricompensi ancora con affetto. L’ex ballerino è finito anche nelle grinfie di Francesca Fagnani che proprio dopo aver ricevuto la conferma che sarà di nuovo alla guida di Belve, ha fatto una rivelazione su di lui.

- Advertisement -

La giornalista ha infatti reso noto che Stefano sarà il primo ospite di Belve. Stefano non potrà sottrarsi alle domande sul suo vissuto professionale, ma anche a quelle private. E’ certo che la giornalista non si risparmierà e riuscirà a mettere Stefano in difficoltà chiedendogli per esempio come mai in alcune circostanze non indossa la fede. Ufficialmente De Martino è legato a Belen Rodriguez ma a Napoli era solo e molto vicino alla Marcuzzi, per molti la causa del secondo addio tra i due vip.

Belve, ospite anche Barbara D’Urso?

Nella nuova stagione di Belve, che andrà in onda in Autunno, Francesca Fagnani potrebbe ospitare anche Barbara D’Urso. La conduttrice è tra i grandi esclusi dei palinsesti Mediaset e questo potrebbe indurla a fare qualche rivelazione inaspettata. Belve è il luogo perfetto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

- Advertisement -

E se la giornalista è sempre pronta ad accogliere la conduttrice nel suo format, e lo ha anche confermato sui social, Barbara D’Urso per il momento non ha rilasciato nessun commento. E’ impegnata a comprendere quali sono le offerte da valutare e quale strada è pronta ad intraprendere.