Francesca Michielin non sta bene: “Costretta ad annullare il tour”

Lo scorso Agosto Francesca Michielin ha annunciato sui social di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. La cantante ha interrotto il suo tour certa di riprenderlo nel giro di poche settimane dall’operazione, ma ad oggi la Michielin non ha ancora recuperato la forma fisica.

“L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata. Anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura.” Ha dichiarato l’artista che non ha mai nascosto il suo ottimismo e la voglia di riprendere a lavorare. Purtroppo in queste ore Francesca ha rivelato d’avere anche dei dolori ed è stata costretta ad annullare le ultime date del tour:

“Negli ultimi dieci giorni, come da ‘protocollo’, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio”. Oggi Francesca sta seguendo i consigli dei medici che le hanno prescritto riposo assoluto. Per ora non può tornare sul palco. Triste e affranta la cantante non può che prendersi cura di se stessa per tornare dai suoi fans il prima possibile.

Francesca Michielin, ecco cosa le hanno prescritto i medici

“Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco. Ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro. Che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene. ” Ha confessato l’artista sui social. Francesca si è scusata con chi la segue, non può assolvere alle ultime date del tour e questo le dispiace profondamente.

Decisamente provata la Michielin ha chiesto ai fans di sostenerla in questo momento difficile: “Grazie del sostegno perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai. Vi prometto che presto torneremo a cantare e a vivere ‘senza gradi di separazione’. Come sempre, negli ultimi dieci anni”.