Francesco Facchinetti furioso: “Non voglio leggere, non sono malato”

La vicende degli stupri a Milano ha avuto un eco mediatico anche sui social. E’ stata commentata anche da personaggi noti che hanno condannato in modo anche grave l’episodio. Da Ermal Meta ma anche Elena Sofia Ricci sono molti i vip che hanno detto la loro sull’argomento.

In queste ore anche Francesco Facchinetti si è detto indignato per quanto accaduto. E’ papà di due figli femmine e si sente coinvolto particolarmente. L’ex dj ha poi puntato il dito contro la stampa che sta dedicando pagine e pagine di giornali sull’argomento. Facchinetti è ovviamente arrabbiato e indignato, certi fatti non dovrebbero accadere. Inoltre la stampa dovrebbe mantenere un basso profilo in merito:

“Ma io che apro un giornale online o una notizia non voglio leggere queste cose, perché io non sono malato e non godo a leggere come una donna, una ragazza sia stata stuprata, o una bambina!”, ha dichiarato. Inoltre ha aggiunto che non c’è nessun bisogno di rivelare i dettagli: “Secondo punto, questo alla stampa, che tanto ama scrivere tutti i particolari dalla A alla Z, ecco, potete fare anche meno. Date la notizia, noi apprendiamo la notizia, ma scrivere in maniera precisa e chirurgica tutto quello che è stato fatto a queste ragazze è un’ulteriore violenza alle ragazze stesse”.

Francesco Facchinetti: “Genitori trogloditi, generano figli trogloditi”

Facchinetti se l’è anche presa con i genitori dei presunti stupratori che non sono ancora riusciti a condannare i figli: “Prima cosa i genitori devono fare i genitori, perché dei genitori trogloditi gerano dei figli trogloditi.

Lo potete vedere anche dai commenti dei genitori di quei ragazzi che hanno abusato di quella ragazza a Palermo, non voglio commentarli a mia volta ma sono commenti proprio da persone troglodite”. La posizione dell’ex capitano Uncino è chiara e poco fraintendibile.