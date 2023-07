Francesco Facchinetti senza filtri: “mi fermai con una vergine”

Stanno avendo un certo eco mediatico le dichiarazioni che Francesco Facchinetti ha rilasciato nelle scorse ore su Instagram. Il produttore musicale ha commentato i recenti fatti di cronaca che coinvolgono i ragazzi e le accuse di presunte molestie a danno delle loro coetanee. L’ex capitano Uncino è convinto che la situazione può cambiare solo se si presta maggiore attenzione all’educazione impartita in famiglia.

I genitori, secondo l’ex dj, sono responsabili dell’educazione dei ragazzi. Vanno condivisi dei principi precisi e inderogabili e non si dovrebbe mai prescindere dal rispetto dell’altro. “Il rispetto altrui è una cosa fondamentale e in determinate situazioni è meglio bloccarsi”. In proposito Francesco ha ammesso che da giovane lui ne ha fatte di ogni, ma anche quando aveva bevuto troppo conosceva i suoi limiti e non li ha mai superati. Questo anche grazie all’insegnamento dei genitori che hanno cercato d’indirizzarlo nella giusta direzione.

Francesco ha poi raccontato un episodio che gli è successo quanto era molto giovane. Aveva poco più di 18 anni, si è appartato con una ragazza, avevano bevuto più del solito e c’è stato anche un approccio fisico. Si è poi reso conto che quello non era il momento giusto, entrambi non erano abbastanza consapevoli. “Io avevo una ragazza con cui stavo, questa ragazza non aveva mai fatto l’amore con nessuno. Non ricordo se avevo, 17, 18 o 19 anni. Lei non aveva mai fatto l’amore con nessuno. Io avevo pressoché la sua età”.

Facchinetti: “Avevo gli ormoni a palla!“

Facchinetti ha ammesso che aveva gli ormoni a palla e che la situazione era favorevole, ma ha preferito fermarsi: “Ci troviamo a dormire insieme, eravamo andati forse a Bergamo perché io dovevo fare un concerto. Quella sera ci ubriachiamo, succede. Ubriachi, forse così togliendo tutti i freni a mano che lei aveva, c’è stato un approccio”.

Ha poi concluso: “Io ho capito che lei probabilmente si era anche ubriacata per la prima volta e mi sono bloccato, ho capito che non era la situazione giusta. Anche se ero giovane e avevo gli ormoni a palla, mi sono fermato. Fermato”.