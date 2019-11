Francesco Monte: “Non ho mai tradito Giulia Salemi”

Carriera in ascesa per Francesco Monte che dopo Uomini e Donne e qualche noto reality oggi può dire d’aver dimostrato di saper fare qualcosa, le sue esibizioni a Tale Quale e Show confermano un talento che ancora non era stato notato. Francesco è tornato a Verissimo per parlare del suo particolare momento di successo e inevitabilmente non può non rispondere alle domande che riguardano la sua ex Giulia Salemi.

Monte ribadisce che non ha mai tradito Giulia, la relazione è finita perchè la passione è venuta meno:” Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei.Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto.”

Francesco Monte ha un nuovo amore

Francesco Monte è di nuovo innamorato e la donna che gli ha fatto tornare il sorriso nel cuore e nell’anima si chiama Isabella De Candia, una ragazza che lui definisce normale:” In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità” L’ex tronista è sereno, non ha nessun rimorso riguardo alle sue relazioni passate, anche se non si può dimenticare che la storia con Cecilia Rodriguez è finita in un modo particolare che gli ha fatto molto male, per tanto tempo non si è sentito sicuro ne tanto meno pronto d’iniziare una nuova storia, ma ora Isabella gli ha riaperto il cuore.