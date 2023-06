Francesco Nuti: l’annuncio della figlia

Francesco Nuti si è spento oggi dopo anni di sofferenza. L’attore in seguito ad un incidente domestico è stato costretto a vivere su una sedia rotelle e a limitare i suoi contatti. Ha trascorso giorni difficili e non è mai più tornato alla sua vita professionale. Nuti è deceduto a Roma in una nota clinica della capitale, al suo capezzale la figlia Ginevra e alcuni suoi cari.

L’annuncio della morte è stato dato proprio dalla figlia che ha ringraziato il personale attento e disponibile di Villa Verde, la struttura dove si trovava, e tutti coloro che in questi anni si sono prodigati per lui. L’incidente domestico ha procurato a Nuti una serie di disagi neurologici, l’attore è stato anche operato ma ha subito danni di movimento e anche di linguaggio. Dopo una lunga assenza lo scorso anno è riapparso in tv. Il fratello ha recentemente presentato il documentario a lui dedicato Francesco Nuti… e vengo da lontano.

- Advertisement -

Nel 2017 Ginevra è diventata maggiorenne ed è diventata tutrice del padre: “Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui”, ha dichiarato la giovane in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Oggi è stata lei a rivelare il decesso. Per ora non si conoscono i dettagli sulla camera ardente e i funerali.

Francesco Nuti morte: la famiglia chiede discrezione

L’annuncio della morte di Francesco Nuti ha toccato profondamente il mondo del cinema. L‘attore è rimasto nel cuore di tantissimi fan e anche colleghi, tuttavia per il momento la famiglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni e ha chiesto rispetto per la tragedia che li ha coinvolti.

- Advertisement -

Come tutrice Ginevra ha deciso nel 2016 di trasferire il padre a Roma, fu una scelta importante presa a poco più di 18 anni di cui non si è mai pentita: “In un primo momento questa responsabilità mi metteva ansia, ma oggi l’ho superata. Sono giovane e ho i sogni della mia età, confrontarmi con questa situazione mi ha dato molto.”