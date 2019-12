Francesco Totti: “Sono pronto per il quarto figlio!”

Anche se ha lasciato i campi da calcio e la sua amata Roma Francesco Totti ha ancora oggi un grande seguito, è uno degli ex campioni del mondo più amati grazie soprattutto alla sua spontaneità nel fare e dire le cose senza preoccuparsi delle conseguenze. Francesco Totti è stato ospite della presentazione del libro del giornalista Paolo Condò La storia del calcio in 50 ritratti occasione in cui si è lasciato andare ad alcune confidenze davvero curiose oltre che inaspettate.

Il Pupone non ha mancato di spendere parole d’amore nei confronti della moglie Ilary Blasi, showgirl molto amata di Mediaset:” lary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.

Francesco Totti: “Christian si deve divertire, ha solo 14 anni”

Francesco Totti ha continuato a parlare di famiglia, adora fare il papà e Ilary è stata una guida per molte cose. L’ex bomber della Roma non può fare a meno di commentare l’attenzione che alcuni addetti stampa sportivi riservano al figlio Christian. Il ragazzo appena 14enne gioca a pallone ma deve scontrarsi con la fama del padre e questo non è facile neanche per uno che è molto bravo in campo.

Francesco, tuttavia, pensa che il suo primogenito deve soprattutto divertirsi: “Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno. Fortunatamente ha un papà che già sa cosa ha passato lo indirizzerò verso la strada giusta, non starò a dirgli cosa deve fare. Quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua e con la passione che ha sempre avuto. Se diventerà un giocatore bene, altrimenti prenderà la sua strada.”