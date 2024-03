Fusion De Gregori – Checco Zalone: in arrivo il disco “Pastiche”

Per la prima volta in assoluto un progetto musicale che vedrà esibirsi insieme Francesco De Gregori e Checco Zalone.

Inedita la coppia e grande novità anche nel curriculum artistico di Checco Zalone che per la prima volta ha preso parte alla realizzazione di un album, tra l’altro, con un artista con la A maiuscola come De Gregori.

L’opera in questione dal titolo Pastiche, prodotto da Comumbia Records e Sony Music, ci farà conoscere il lato serio e musicale del comico pugliese. In questa esperienza, infatti, Zalone accompagnerà al pianoforte De Gregori. L’album, in uscita il prossimo 12 aprile, è composto da 15 tracce. Si tratta di un doppio album che riunisce alcuni tra i più grandi successi della musica italiana, non solo di De Gregori.

Potremo ascoltare (solo per citare alcuni brani): Rimmel, Buonanotte Fiorellino, I Pittori della domenica (di Paolo Conte), Putesse essere allero (Pino Daniele), Le cose della vita (Antonello Venditti). Ma non mancheranno anche La prima repubblica e Alejandro dello stesso Zalone.

Checco Zalone ha dimostrato la sua bravura anche come pianista (come comico e attore, già non c’erano dubbi). Questo album ha fatto emergere la sua poliedricità come musicista: il denominatore comune, nonché trait d’union, è il pianoforte, ma ha saputo spaziare dal jazz al blues alla musica classica.

Come affermato anche dallo stesso De Gregori, “è riuscito benissimo a esaltare il lato più intimo e lirico della mia vocalità”.

L’altra data importante da annotarci è il prossimo 5 giugno: le terme di Caracalla di Roma ospiteranno un unico concerto De Gregori Zalone – voce e piano & band.