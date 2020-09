Fusione FCA e PSA: Fiat e Peugeot corrono in borsa

Due marchi storici, già in accordo per una fusione importante, cambiano alcuni aspetti finanziari dell'intesa. Il motivo è creare delle nuove condizioni per rispondere alle conseguenze del coronavirus. I due marchi di cui stiamo parlando sono FCA e PSA: Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Peugeot S.A. I titoli sono volati in Borsa con le prime notizie, per risparmiatori o e azionisti l'evento è molto importante.

FCA e PSA sono d’accordo a cambiare alcuni aspetti dell’accordo iniziale sulla fusione, il completamento dell’operazione dovrebbe avvenire nel 2021, alla fine del primo trimestre. Le due società hanno aggiunto dei nuovi obiettivi in risposta alle conseguenze del coronavirus. Non cambieranno le promesse e i valori contenuti nel documento chiamato Combination Agreement. Le modifiche riguardano solo alcuni valori finanziari migliorati.

Fusione Fiat e Peugeot: l’accordo prima e dopo le modifiche

Fiat Chrysler aveva concesso un diritto di distribuzione in entrata con una cedola speciale degli azionisti FCA. Il valore è di 5,5 miliardi che verrà tagliata 2,9 miliardi.

PSA detiene una nuova quota del 46%, con la modifica dell’accordo viene distribuita a tutti gli azionisti Stellantis dopo il closing dell’operazione. Unendo le quote FCA e PSA, con la fusione si arriverà ad una partecipazione del 23% in Faurecia e una proprietà del 50% in Stellantis.

Si aggiunge un altro valore importante con il nuovo accordo. I due Cda stanno valutando un’ulteriore distribuzione di 500 milioni prima del closing, altri soldi agli azionisti molto prima della fusione effettiva nel 2021.

Nuovi soldi agli azionisti prima della fusione: volo degli indici in Borsa

La notizia del nuovo accordo tra due colossi automobilistici ha fatto brillare gli indici borsistici. Dopo un esito iniziale di FCA, è arrivata una proposta sul prezzo di apertura. Su Piazza Affari, il valore FCA registrava un aumento del 7% del valore di 10,7 euro.

Anche Peugeot ha registrato un aumento nella borsa francese, con l’1% tra gli indici parigini registrava un valore in euro di 16,36 euro.

Questo è l’andamento di oggi, si attendono i numeri di domani sperando in una fibrillazione positiva che durerà ancora per molte settimane o mesi. Già al momento della scrittura, FCA continuava a salire di 0,90 euro di valore per un complessivo totale di 10.88€ (+9,01%). Il maggior momento di salita si è verificato tra le 13 e le 15, stabile dalle 16 in poi.