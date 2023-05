G7: Meloni unica donna a Hiroshima

Meloni, unica donna al tavolo del G7, andrà a colloquio con il primo ministro giapponese in quello che sarà il primo dei bilaterali previsti in agenda.

G7: il summit sulla guerra in Ucraina

Terminato il Consiglio d’Europa in Islanda, l’aereo della Meloni fa rotta verso il Giappone. È lei la prima dei leader del G7 ad atterrare in quel di Hiroshima, per il summit che sarà in gran parte incentrato sulla guerra in Ucraina. La scelta di Hiroshima non è casuale, tutt’altro. Il significato è simbolico, come si può intuire. Il primo ministro Fumio Kishida lancerà infatti un avvertimento contro ogni opzione nucleare. Tra i temi trattati ci sarà anche il disarmo e la non proliferazione del nucleare. La Meloni incontrerà Kishida proprio questo pomeriggio. Attesa per l’incontro con Joe Biden della premier e quello con Macron, che negli scorsi giorni ha lanciato segnali di disgelo all’Italia dopo le furiose polemiche sulla gestione dei flussi migratori operata dal nostro governo.

La Meloni a colloquio

Con Kishida la Meloni parlerà della difesa, dal momento che i governi italiano, giapponese e britannico hanno annunciato il “Global Combat Air Programme”. Si tratta di un progetto che svilupperà il Tempest, un aereo da combattimento, entro il 2035. Con Biden la premier discuterà di come emanciparsi dalla dipendenza cinese nel campo delle materie prime su cui la Cina ha il monopolio quasi totale.