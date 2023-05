Diritti Lgbt: Justin Trudeau bacchetta la Meloni

Justin Trudeau, capo del governo canadese, ha accusato la Meloni e l’Italia di non rispettare i diritti Lgbt.

Diritti Lgbt: cosa ha detto Justin Trudeau?

La Meloni, mentre era ad Hiroshima per il G7, ha parlato con Justin Trudeau, capo del governo del Canada. Nel corso del bilaterale tra i due leader si è discusso di tutto: dalle sanzioni contro la Russia di Putin sino alle inevitabili conseguenze politiche ed economiche della posizione geopolitica di Pechino. Tra gli argomenti anche le richieste ulteriori di forniture militari da parte di Zelensky per resistere all’invasione russa. C’è stato però un momento in particolare che ha colto di sorpresa la premier italiana. D’un tratto Justin Trudeau l’ha accusata senza mezzi termini di non rispettare i diritti Lgbt.

La replica della Meloni

“Siamo preoccupati per alcune delle posizioni che il tuo governo sta prendendo in materia, ma non vedo l’ora di parlarne con te”, ha detto Trudeau alla Meloni. Il riferimento è agli ammonimenti europei riguardo alle coppie con genitori dello stesso sesso. La Meloni, colta visibilmente di sorpresa, ha prima lanciato un’occhiata basita alla telecamera e ha poi replicato che “l’Italia sta seguendo le decisioni dei tribunali, senza discostarsi dalle precedenti amministrazioni”.