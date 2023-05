Macron alla Meloni: “Pronti ad aiutare l’Italia”

Il faccia a faccia tra la Meloni e Macron arriva a margine dei lavori del G7, dopo la solidarietà espressa da Macron all’Italia colpita dall’alluvione.

Cosa si sono detti Macron e la Meloni?

Il leader francese si rivolge all’Italia con tweet in italiano e in francese, nel quale dichiara che la Francia è pronta a dare “ogni aiuto utile” al nostro Paese. Un ulteriore segno di disgelo tra il nostro Paese e la Francia, dopo le critiche feroci dei ministri vicini a Macron sulla gestione dei migranti operata dal governo Meloni. Meloni che, da quanto si apprende, potrebbe lasciare in anticipo il G7 di Hiroshima e tornare in Italia per seguire da vicino l’emergenza maltempo in Emilia Romagna. È durato 45 minuti il colloquio tra la premier italiana e Emmanuel Macron, durante il quale i due leader sono riusciti a parlare di alcuni temi molto importanti, tra i quali l’emergenza in Emilia Romagna e i migranti.

- Advertisement -

La solidarietà dei leader mondiali

Giorgia Meloni ha mostrato agli altri leader del G7 i danni dell’alluvione in Emilia Romagna. Mentre era al summit la premier continuava a ricevere foto sul disastro in Emilia Romagna. Vedendola turbata, gli altri leader mondiali le hanno chiesto se andasse tutto bene. La Meloni ha mostrato le foto e subito i leader mondiali si sono attivati per capire come aiutare il nostro Paese. Macron, in particolare, ha dichiarato che la Francia è “pronta a fornire ogni aiuto utile”.