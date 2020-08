Gabriel Garko minaccia denunce vs i profili fakes: le parole dell’attore

Furioso e decisamente molto arrabbiato Gabriel Garko è pronto a denunciare e passare per le vie legali alcuni profili fake che non solo sfruttano la sua identità e popolarità ma oltre tutto minacciano e insultano gli utenti. L’attore, in particolare, è venuto a conoscenza di un profilo che avrebbe disseminato sui social offese gratuite a suo nome.

La reazione di Garko è stata immediata, l’attore ha infatti pubblicato su Instagram un post dove denuncia il profilo incriminato mettendo in risalto alcuni aspetti negativi del soggetto che si cela dietro il social. Pronto a denunciare Garko avverte che si recherà anche in questura per porre fine a tale comportamento:

“Buonasera a tutti…L’istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò. Come già scritto qualche giorno fa, una persona probabilmente lobotomizzata e senza una vita, insulta e minaccia spacciandosi per me. L’unico mio profilo è e rimarrà solo questo. Di seguito la foto del profilo fake. Buona serata a tutti tranne che al lobotomizzato”.

Gabriel Garko: “Purtroppo c’è tanta gente che non apprezzando la propria vita”

Indispettito Gabriel Garko ha deciso di rendere pubblico il profilo fake che sta abusando della sua identità: “Mio malgrado, ho dovuto ribadire il tutto… purtroppo c’è tanta gente che non apprezzando la propria vita si diverte così…. #gabrielgarko #persone #stupide aggiungo che domani provvederò a denunciare il tutto“. L’attore è deciso a rendere nota l’identità della persona che ha approfittato della situazione, vuole che paghi legalmente le sue azioni decisamente discutibili che hanno dato un immagine della sua persona non reale.