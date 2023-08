Gabriel Garko rivela: “all’inizio temevo di non farcela”

Reduce da un impegnativa e non facile esperienza a Ballando con le stelle Gabriel Garko oggi è tornato alla fiction. Volto iconico d’alcune storiche serie tv di Mediaset che hanno fatto milioni d’ascolti, Garko è stato lontano dal set per un lungo periodo. Considerato un’icona sexy, Gabriel ha nascosto a lungo la sua identità sessuale e solo da qualche anno ha deciso di fare outing e l’ha fatto sotto le telecamere del GFVIP.

Oggi Garko vive la sua sessualità in modo più sereno e non deve più nascondersi per motivi di copione. La sua partecipazione a Ballando con le stelle è stata interrotta da una serie di incidenti che l’hanno costretto a fermarsi più volte: “Ora sto bene, ho ancora un po’ da fare con la spalla. Il mio vero ritorno però è questo, io di lavoro faccio l’attore”. Protagonista della fiction Se potessi dirti addio, prodotta da Jeki Production, che andrà in onda la prossima stagione tv, Garko è molto vicino al suo personaggio.

Intervistato da Tv Sorrisi e canzoni Garko ha spiegato come mai ha accettato di partecipare a questa mini serie: “Interpreto Marcello perché è un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo a me”. Un ruolo che ha sentito subito suo e che segna il suo ritorno alla fiction Mediaset. Garko spera che il pubblico apprezzi la serie e sia coinvolto dalla storia.

Gabriel Garko: “ero un po’ in ansia“

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha confessato che quando è tornato sul set era emozionato e non nega d’aver provato uno stato d’ansia: “Prima di ricominciare avevo un po’ di ansia, lo voglio confessare. Invece è come andare in bicicletta, non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale.”

Garko è tornato in pista e a quanto pare questa volta non ha nessuna intenzione di ritirarsi. E’ un’artista più maturo e consapevole rispetto al passato e oggi vuole godersi ogni momento del suo lavoro.