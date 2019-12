Galaxy Fold 2, ecco le prime foto live del Samsung pieghevole

Da svariati giorni circolano in rete le presunte foto del nuovissimo Samsung Galaxy Fold, il celebre smartphone pieghevole di casa Samsung. Molti pensano che il Fold 2 possa fare il suo ingresso nel mercato insieme ad un altro top i gamma ovvero il Galaxy s 11. La data, almeno indicativamente, dovrebbe essere quella di Febbraio.

Dove è possibile vedere le immagini ufficiali del Galaxy Fold 2

Per evitare di vedere immagini non veritiere del device più discusso del 2019 è necessario collegarsi al social cinese Weibo. Dalle immagini è possibile vedere che il nuovo Fold si piega sul suo lato più lungo, esattamente come il nuovissimo Moto Razar pieghevole. Ad essere sinceri le immagini che ci pervengono dalla Cina non sono molto dettagliate, però è visibile il secondo display presente sul dorso che consentirà un utilizzo del device anche da chiuso, ovviamente l’utilizzo sarà limitato in quanto il secondo display appare essere molto piccolo rispetto a quelli attualmente utilizzati su tutti gli smartphone.

Photocredit: Wang Benhong

Samsung ha optato anche per tale smartphone un display “forato” dalla fotocamera proprio come Galaxy 10 e Note 10. Ovviamente non è consigliabile considerare le predette foto come veritiere al 100%. I dubbi sorgono perché lo smartphone si presenta con un design e una struttura completamente diversa da com’è stato concepito.

Oltre all’aspetto squisitamente estetico occorre rispondere ad un quesito fondamentale, anche perché stiamo parlando di uno smartphone il cui costo non è accessibile a tutti. La tecnologia che permette la torsione del display è duratura? Cioè qual è la vita media di questo smartphone che ci accompagna ufficialmente alla nuova era dei cellulari pieghevoli.



I difetti del Galaxy Fold

Un altro aspetto che non va sottaciuto, problema principale del Galaxy Fold originario, è il ruolo della pellicola. Anche il nuovo Fold 2 avrà una pellicola parte integrante del display? La precedente versione dello smartphone in questione infatti non è stato mai lanciato sul mercato anche per il grande equivoco della pellicola.

In molti hanno ricevuto il gioiellino della Samsung in anteprima e quasi tutti hanno tirato via immediatamente la pellicola presente sul device. Cosa normale per gli smartphone tradizionali, chi non ama il rumore della pellicola che si sta staccando dal display. Facendo ciò però il display del galaxy Fold ha subito dei danni irreversibili in quanto la pellicola di simil vetro non è solo una pellicola ma è parte integrante del display.

Questo problema, unitamente ad altre imperfezioni di sottofondo, hanno indotto la Samsung ad attendere per il lancio ufficiale. Sarebbe stato sicuramente controproducente vendere un prodotto a 2000 euro e successivamente ritirarli dal mercato a causa dei piccoli difetti, Samsung già ha fatto un azione del genere quando nel 2016 ha ritirato dal mercato un suo prodotto di fascia alta (note 7) a causa di problemi alla batteria.

È quantomeno auspicabile, anche in ragione del costo del prodotto, che Samsung effettui una pubblicità più efficace, sempre se il nuovo Fold dovesse essere dotato della medesima pellicola, per evitare di far rompere lo smartphone dallo stesso acquirente.

Per avere maggiori dettagli, specialmente dal punto di vista tecnico, è doveroso attendere ancora qualche giorno, magari con l’arrivo del 2020 Samsung inizierà a pubblicizzare di più il suo prodotto più innovativo pronto a stravolgere la concorrenza e il mercato.

