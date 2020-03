Galaxy s 20 Ultra: tutte le informazioni utili

È trascorso piu di un mese dall’uscita ufficiale del Galaxy s 20 Ultra, una settimana esatta dalla sua materiale disponibilità in Italia. Il mostruoso smartphone di casa Samsung è stato presentato insieme ai fratelli minori “Galaxy s20″ e “s20 plus”.

Le specifiche tecniche

Il Galaxy s20 Ultra è ufficialmente lo smartphone con sensore fotografico più potente al mondo. Ovviamente tra gli smartphone. Il gioiellino infatti vanta ben 108 Megapixel. Ovviamente, per evitare palesi problemi di memoria, il device li salverà in automatico a 12 Megapixel combinando 9 pixel in 1. Samsung con questa tecnologia ha raggiunto una dimensione Pixel mai raggiunta prima, 2,4μm.

Le novità non finiscono qui, il Galaxy s 20 Ultra infatti permette di registrare video in 8k!, ennesimo record stracciato. Ovviamente la cosa piu stravolgente della fotocamera è lo zoom 100x. Nessuno smartphone riesce a garantire uno zoom, e al tempo stesso una qualità dell’immagine, come Galaxy s 20 Ultra.

Se il comparto fotografico rappresenta il punto di forza di questo smartphone non bisogna però sottovalutare le altre novità. Il Galaxy s 20 Ultra possiede una RAM da 16 Gb, dimensione normalmente posseduta dalle RAM dei Pc. Inoltre tutte le versioni di Galaxy s20 Ultra supportano la tecnologia 5G.

Prezzo e versioni

Samsung ha previsto solo due versioni del Galaxy s20 Ultra.

versione con 12 Gb di RAM e 128 Gb memoria interna.

Versione con 16 Gb di Ram e 512 Gb di memoria interna.

Se fino ad ora abbiamo parlato dei pro di questo magnifico smartphone è doveroso parlare anche dei contro. Il “difetto” di questo device è sicuramente il prezzo.

La versione da 128 Gb infatti attualmente costa 1.379 Euro, quella invece da 512 (disponibile a breve e solo sul sito ufficiale della Samsung ) costa ben 1.579 Euro.

Sono cifre sicuramente molto importanti e non alla portata di tutti. Il prezzo potrebbe essere annoverato tra i “difetti”. Tuttavia essendo arrivato da poco in Italia non sembra avere enormi difetti o problemi anzi tutte le recensioni sono molto positive.

Un difetto potrebbe essere il comparto fotografico troppo sporgente e poco curato nei dettagli. Samsung infatti ha predisposto un’unica lente che sporge dal retro dello smartphone. Al di là del valore estetico, questo potrebbe comprometterne l’utilizzo senza cover.

