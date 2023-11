Galline in fuga: L’alba dei nugget, disponibile dal 15 dicembre

Netflix rilascia il trailer, il nuovo poster e le nuove immagini di Galline in fuga: L’alba dei nugget, che sarà disponibile dal 15 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il sequel del film in stop-motion vede il ritorno di Melisha Tweedy, meglio conosciuta come la signora Tweedy, l’arcinemica di Gaia.

SINOSSI:

La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Creature Comforts, Wallace e Gromit e Shaun, Vita da pecora) in collaborazione con il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) presentano Galline in fuga: L’alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con il maggiore incasso di sempre, Galline in fuga.

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Regista: Sam Fell

Produttori: Steve Pegram, p.g.a. e Leyla Hobart, p.g.a.

Sceneggiatori: Karey Kirkpatrick & John O’Farrell e Rachel Tunnard

Storia di: Karey Kirkpatrick & John O’Farrell

Montatore: Stephen Perkins BFE

Musiche di: Harry Gregson-Williams

Produttori Esecutivi: Peter Lord, Nick Park, Carla Shelley, Sam Fell, Paul Kewley, Karey Kirkpatrick

Cast:

Thandiwe Newton (Gaia), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Imelda Staunton (Tantona), Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Cedrone), Jane Horrocks (Baba), Romesh Ranganathan (Frego), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Peter Serafinowicz (Reginald Smith), Nick Mohammed (Dr Fry), Miranda Richardson (signora Tweedy)

Informazioni su Netflix:

Netflix è uno dei più grandi servizi di intrattenimento del mondo, con oltre 247 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che accedono a un ampio e variegato catalogo di serie TV, film e giochi in numerose lingue. Gli abbonati possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, in qualsiasi momento, ovunque, e cambiare piano di abbonamento quando desiderano.