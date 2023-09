Garante protezione dati, bando di concorso 2023 per laureati: 16 posti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, o “Garante Privacy,” ha annunciato il concorso 2023 per la selezione di 16 funzionari amministrativi. Il bando è aperto a laureati con esperienza che desiderano lavorare nell’ambito della protezione dei dati personali.

Requisiti richiesti

I requisiti generali per partecipare al concorso includono l’essere maggiorenni, la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica, una conoscenza approfondita della lingua inglese, l’assenza di esclusioni dall’elettorato politico attivo, e l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso. Inoltre, i candidati soggetti all’obbligo di leva devono avere una posizione regolare nei confronti del servizio militare.

- Advertisement -

Per quanto riguarda i requisiti specifici, i candidati devono possedere un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equivalenti. Inoltre, devono avere esperienza biennale nell’ambito della protezione dei dati personali in varie categorie, come la ricerca accademica, la carriera direttiva, o l’attività professionale in studi legali o commerciali.

Preselezione, prova scritta e orale: candidatura entro il 27 ottobre 2023

Il concorso prevede una procedura selettiva che potrebbe includere una prova preselettiva a risposta multipla, prove scritte su diverse materie giuridiche, e una prova orale che include una valutazione delle competenze linguistiche in inglese. I candidati saranno valutati in base a questi criteri e i migliori saranno inclusi nella graduatoria finale di merito.

- Advertisement -

Le candidature devono essere presentate entro il 27 ottobre 2023 tramite il portale inPA utilizzando SPID / CIE / CNS / eIDAS per l’autenticazione. È richiesto anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per le comunicazioni ufficiali.

Note sulla retribuzione

Il concorso offre una retribuzione iniziale ai vincitori e ulteriori dettagli possono essere trovati nel regolamento relativo al trattamento giuridico ed economico del personale.

Le comunicazioni relative al concorso, inclusi eventuali aggiornamenti sulla preselezione e le date delle prove, saranno pubblicate sul portale inPA e sul sito del Garante Privacy.

In generale, il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale responsabile della tutela dei dati personali in Italia. La sua sede è a Roma.

Infine, il testo invita i lettori a rimanere aggiornati sulle opportunità di lavoro e i concorsi pubblici consultando le risorse disponibili online e iscrivendosi alle newsletter pertinenti.