Gelato furbo pronto in 10 minuti: ecco come farlo cremosissimo

Il gelato è una delizia irresistibile, soprattutto durante i caldi mesi estivi. Se sei alla ricerca di una ricetta veloce e semplice per preparare un gelato cremoso fatto in casa, allora sei nel posto giusto. Questa ricetta utilizza il latte condensato per ottenere una base dolce e vellutata, che renderà il tuo gelato un’esperienza gustativa indimenticabile.

In soli 10 minuti, senza bisogno di una gelatiera, potrai deliziare il palato con un gelato fatto in casa. Segui i passaggi successivi e preparati a gustare una prelibatezza estiva senza precedenti! Prova anche la torta gelato all’amarena e ananas.

Ingredienti gelato veloce in 10 minuti

480 g di panna fresca

400 g di latte condensato dolcificato

10 g di estratto di vaniglia

Pizzico di sale

Ingredienti per il topping a scelta (frutta fresca, cioccolato fondente grattugiato, noci tritate, ecc.)

Procedimento

Inizia montando la panna fresca in una ciotola capiente fino a ottenere un composto morbido.

Aggiungi il latte condensato alla panna montata e mescola delicatamente con una spatola, facendo movimenti dal basso verso l’alto per incorporare i due ingredienti. Aggiungi l’estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Continua a mescolare delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo.

Versa il composto in un contenitore poco profondo e mettilo nel congelatore per circa 1-2 ore o fino a quando i bordi iniziano a solidificarsi. Dopo questo periodo, utilizza una frusta per rompere i cristalli di ghiaccio e rendere il gelato più cremoso. Ripeti questa operazione ogni 30-45 minuti per le prossime 2-3 ore.

Dopo l’ultima mescolata, il gelato sarà pronto per essere servito o conservato nel congelatore per una consistenza più solida.

Se vuoi realizzare la versione del gelato veloce al cioccolato ecco gli ingredienti

400 g di panna da montare tipo hoplà già zuccherata

320 g di latte condensato

70 g di cacao amaro in polvere

2 cucchiai di estratto di vaniglia

cioccolato fondente in scaglie, gocce o praline

Il procedimento resta lo stesso, dopo aver creato la base aggiungi il cacao amaro. Utilizza una frusta manuale per incorporarlo al composto. Versa il composto in un contenitore poco profondo e mettilo nel congelatore per circa 1-2 ore o fino a quando i bordi iniziano a solidificarsi. Dopo questo periodo, utilizza una frusta per rompere i cristalli di ghiaccio e rendere il gelato più cremoso. Ripeti questa operazione ogni 30-45 minuti per le prossime 2-3 ore. E servilo in coppe di vetro con decorazioni di topping e a piacere delle fragole.

Curiosità sul gelato: