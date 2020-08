Gemma Galgani, rivelata la sorpresa della dama: cosa ha fatto?

Dopo giorni di attesa e annunciazioni sul profilo social di Uomini e Donne Gemma Galgani ha rivelato durante la prima registrazione del programma cosa l’è successo durante l’estate. La dama molto attesa dal pubblico ha spiegato che gran parte della sua assenza dai social è stata dovuta a questioni di salute non gravi, a quanto pare la Galgani ha scelto di fare un lifting e ha voluto tenere nascosta la notizia finchè ha potuto.

Secondo quanto rivelato dal Vicolo delle News Gemma Galgani ha spiegato di non essersi fidanzata, non c’è un uomo nella sua vita anzi è felicemente ancora single. La dama si è poi rivista con Nicola Vivarelli il giovane ufficiale che prima della chiusura estiva ha manifestato, nonostante la sua giovane età, interesse per Gemma. Secondo molti il corteggiamento dell’ufficiale per la popolare dama era dovuto solo alla sua notorietà e questo ha creato non poche polemiche.

Nel corso dell’estate Nicola ha manifestato più volte sui social il desiderio di vedere Gemma ma la signora non ha mai risposto, e oggi sappiamo perchè. Eppure il cavaliere non sembra aver apprezzato il cambiamento della dama e l’ha accusata più volte d’aver trascurato la loro conoscenza. Al contrario la Galgani ha manifestato la sua diffidenza nei confronti del cavaliere, a suo avviso, non realmente interessato a lei e di questo avrebbe anche le prove.

Nicola Vivarelli accusa Gemma Galgani e balla con Valentina Autiero

Evidentemente poco scosso dal confronto vivace con Gemma Galgani Nicola Vivarelli ha preferito non rendere la situazione più complicata con la dama infierendo su di lei e le sue accuse e ha accettato di ballare con Valentina Autiero, anche lei protagonista del trono over e da tempo alla ricerca dell’amore vero che non ha ancora trovato. L’avvicinamento del cavaliere all’Autiero ha provocato una reazione in Gemma che ha accusato la sua collega d’interferire nei rapporti con Nicola anche mentre loro ad inizio estate si stavano conoscendo.