Genova: allerta meteo, ecco le disposizioni del comune

Il Centro operativo comunale di Genova nel pomeriggio di giovedì si è riunito al fine di gestire al meglio l’allerta gialla scattata per i previsti temporali nel giorno 4 agosto dalle 10 alle 18. Il Coc è stato dunque chiamato a mettere in atto le azioni previste dal piano comunale per gestire al meglio il rischio meteo-idrogeologico di cui la città potrebbe essere vittima nelle prossime ore. I volontari della protezione civile con l’aiuto della polizia locale, presiederanno i corsi d’acqua presenti sul territorio, per poter intervenire prontamente in caso di bisogno.

Il Comune ricorda a tutti i cittadini residenti a Genova che nel periodo dell’allerta sono tenuti ad adottare specifici comportamenti volti a proteggere la loro sicurezza e quella di tutta la famiglia. Tutte le indicazioni del caso sono presenti sul sito del comune di Genova.

- Advertisement -

In linea generale si consiglia di predisporre delle protezioni per i locali a fonte strada che dovranno anche tenere le porte ben chiuse, per impedire all’acqua di entrare. I veicoli dovrebbero essere posti in zone che in alcun modo possano essere interessate dall’allagamento. Inoltre è auspicabile limitare gli spostamenti e aggiornarsi continuamente su quelle che sono le condizioni meteo per capire in che modo agire.

A offrire indicazioni in tempo reale e attendibili saranno i pannelli luminosi statali oltre al sito ufficiale sia del Comune di Genova che della Protezione Civile della regione Liguria. Affrontare l’emergenza nella maniera giusta offre la possibilità di limitare i danni e tornare velocemente alla vita di tutti i giorni senza gravi conseguenze.