Gerry Scotti confessa: “Ecco come stanno le cose con Fedez”

La presunta polemica social innescata da Gerry Scotti contro Fedez sembra non trovare credibilità. Il video dove il conduttore di Caduta Libera ironizza sulla lite tra il rapper e Luis Sal era goliardico, non finalizzato ad alimentare nessuna lite e scontro. Lo stesso Fedez durante una diretta di Muschio Selvaggio ha chiesto a Scotti dei chiarimenti: dichiarazioni che sono arrivate oggi.

Chiamato in causa da Tv Blog Scotti ha dato la sua versione dei fatti e ha placato gli animi. Il conduttore ha garantito che con Fedez non c’è stato nessun litigio, anzi si sono anche sentiti telefonicamente. Gerry trova Muschio Selvaggio uno dei format più innovativi del momento, e non vede l’ora di tornare nel programma come ospite. Ha poi spiegato cos’è successo con il rapper:

“Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui.“

Gerry Scotti: “Ogni generazione ha la sua forma d’ignoranza”

Il volto di Mediaset ha poi placato anche la polemica legata alla non conoscenza di Fedez di Strehler: “L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so, di non sapere.

Non stupiamoci dell’ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. “Ha poi concluso: “Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere.” Scotti ha affermato che sicuramente Fedez saprà metterlo in imbarazzo quando tornerà nel podcast: “Lui farà a me una domanda altrettanto bastarda su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell’ignorante. Il bello di Muschio Selvaggio è proprio questo!“