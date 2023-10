GF, Anita censurata: ha citato Ultimo. Ecco cos’ha detto

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello all’interno della casa non mancano di verificarsi nuove dinamiche. Alfonso Signorini ha molto materiale a sua disposizione, materiale che ha come da copione protagonista Beatrice Luzzi. L’attrice si è prima confrontata con Garibaldi che ha dichiarato d’essere innamorato di Samira e poi si è riavvicinata a Massimiliano Varrese.

Un atteggiamento anomalo che ha portato l’attore a pensare che la Luzzi sia attratta da lui, ma non lo può dichiarare in casa visti anche i precedenti tra loro. Sicuramente questa sera la Luzzi sarà messa al corrente di quanto detto dal collega. Vista la sua schiettezza è possibile che confermi l’attrazione anche se per molti Beatrice non si sbilancerà nei confronti di Varrese. L’attore sta anche preparando un piano per far vacillare la gieffina:

“Se lo fai succede un casino. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta” ha dichiarato Ciro. Ma c’è un’altra protagonista nella casa.

Anita censurata dopo aver citato Ultimo

Anche Anita si è trovata a parlare di Vittorio Menozzi. La gieffina ha confermato di non essere interessata a lui non è il suo tipo. La giovane ha poi fatto riferimento al suo ex, e nel farlo ha citato Ultimo. Anita ha detto che il suo ex dopo averla lasciata si è messo con Federica Lelli ex fidanzata di Ultimo.

Molte delle canzoni del cantate sono state ispirate alla giovane e per questo lei non riesce più a sentire le canzoni di Ultimo. Le affermazione d’Anita sono state censurate, la regia per evitare qualche polemica e magari l’insurrezione dei fan del cantante ha cercato di ridurre la presenza della gieffina in video.