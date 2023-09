GF, Elenoire Ferruzzi contro Signorini: “Cast sbagliato? Basta fango!”

Volto social affermato e di successo Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro Alfonso Signorini. Il conduttore alla vigilia del debutto della nuova edizione del format si è scusato con il pubblico per il cast sbagliato scelto lo scorso anno. La Ferruzzi è stanca di tanto fango gettato su di lei e i suoi ex colleghi, e non manca di rivelare che per partecipare al reality ha perso contratti di lavoro d’estremo valore.

La Ferruzzi non ha esitato a rispondere alle domande di Fanpage e ha replicato al direttore di Chi e alla sua squadra d’autori: “Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata.”

L’influencer non condivide l’idea di Signorini che il cast dello scorso anno è stato scelto in modo inopportuno: “Cast sbagliato? Assolutamente no. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre.” Ha poi aggiunto: “Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti. Perché gli interessava che quei concorrenti restassero dentro.“

Elenoire Ferruzzi: “Il GF ha un pubblico medio basso“

La Ferruzzi è convinta che il cambio di rotta voluta dalla dirigenza Mediaset non è adeguato per il Grande Fratello che da sempre ha un pubblico medio-basso: “La maleducazione, le parolacce e tutto quello di cui le parlavo prima. Cose che gli spettatori vogliono vedere. Se ne lamentano ma vogliono quello. Se volessero un programma culturale guarderebbero Quark.”

Infine l’ex gieffina ha speso parole d’amicizia nei confronti di Signorini rivelando che comprende la sua posizione, ma non condivide tutto il fango detto negli ultimi mesi sul gruppo d’inquilini dello scorso anno: “Chiaramente, non mi trova d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo 8 mesi in cui ci hanno mangiato tutti.“