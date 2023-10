GF, Massimiliano Varrese, l’ex compagna rivela: “Non mi ha mai trattato male”

Massimiliano Varrese è tra i protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello. I suoi continui scontri con Beatrice Luzzi hanno fatto emergere un lato del suo carattere non noto. E se la Luzzi ha acquistato popolarità, l’attore è stato oggetto di varie critiche sui social. L’ex moglie Valentina Melis è stata intervistata dal magazine Chi ha rivelato la verità sulla fine del suo rapporto con Varrese.

I due si sono amati molto e hanno una figlia, Mia, che ha un rapporto speciale con il padre. Durante la diretta la piccola ha inviato al gieffino il suo peluche preferito e gli ha scritto una lettera. Poi Valentina ha rivelato che i rapporti con Varrese sono civili, lui è un padre fantastico e può vedere Mia quando vuole. Valentina e Alessandro sono stati insieme 7 anni, si sono conosciuti a dei provini e poi si sono rivisti in seguito.

La Mellis rivela che è stata una storia molto bella, poi si sono allontanati ma non è mai stata trattata male dall’attore: “È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente. Poi ci siamo allontanati. La pandemia è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo, ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l’armonia.“

Valentina Mellis: “Massimiliano fatica a far uscire le sue emozioni“

L’ex compagna di Massimiliano Varrese ha confessato che prima d’accettare d’entrare nella casa del Grande Fratello, il gieffino ne ha parlato con lei. Insieme hanno deciso cos’era meglio per Mia. Infine la giovane ha rivelato alcuni lati del carattere di Varrese:

“A volte è un pesantone, si impunta, è molto introspettivo e fatica a fare uscire le sue vere emozioni, o la parte vera e caciarona. Per come lo conosco, è meglio di come appare. Ma non sapendo cosa stia provando, non posso giudicarlo.“