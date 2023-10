GF, Samira Lui eliminazione programmata? L’annuncio che desta sospetti

Samira Lui è tra i concorrenti del Grande Fratello. Ragazza bellissima con un decorso in tv come professoressa dell‘Eredità, ha interagito con tutti i coinquilini dimostrandosi sincera e leale. Tuttavia la scorsa settimana è finita la televoto e questa sera potrebbe lasciare definitivamente la casa di Cinecittà.

Tutto è ancora da decidere anche se in rete stanno circolando alcuni sospetti che rivelano la sicura chiusura dell’avventura nel reality della modella. Sui social è stato pubblicato un evento che riguarda una manifestazione di moda d’abiti da sposa dove Samira sarebbe l’ospite speciale. La manifestazione è prevista per il 29 ottobre 2023, ma l’ex professoressa potrebbe essere ancora nella casa.

Il dubbio sorto è che Samira uscirà questa sera e potrà partecipare alla manifestazione. Se così fosse i sospetti sulla trasparenza del televoto nascono spontanei. A rivelare l’accaduto i tre esperti di gossip: Amedeo Venza, Deianira Marzano e Alessandro Rosica che non si sono fatti sfuggire il dettaglio e hanno alimentato le polemiche social. Chi lavora con Samira sa già che la modella uscirà e ha cominciato a gestire la sua agenda? Per ora non c’è nessuna certezza, ma il risultato di questa sera potrebbe cambiare alcune cose.

Grande Fratello Beatrice Luzzi rischia la squalifica

Le nomination di questa sera agitano particolarmente gli inquilini della casa. L’addio di Samira potrebbe creare un vuoto tra i concorrenti. Giuseppe Garibaldi ha anche dichiarato che se la Lui lascia il GF è pronto ad andarsene.

Inoltre Beatrice Luzzi rischia la squalifica. L’attrice si è rivolta a Garibaldi, con cui ha un flirt in modo offensivo: gli ha detto d’essere un “ragazzo facile”. Per alcuni abitanti della casa l’affermazione è gravissima e se fosse stata al contrario Garibaldi sarebbe già fuori della casa.