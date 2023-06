Gf Vip 8, il ruolo di Sonia Bruganelli: le dichiarazioni dell’ufficio stampa

Lavori in corso dietro le quinte del Grande Fratello Vip 8 che come di consueto partirà subito dopo l’estate. Alla conduzione del reality è stato confermato Alfonso Signorini che quest’anno dovrà prestare maggiore cura e attenzione nella scelta dei concorrenti. Visto l’intervento dei vertici di rete della scorsa edizione e una penalizzazione degli inquilini ritenuti volgari che hanno avuto un effetto negativo sulle sponsorizzazioni, il giornalista dovrà evitare nuovi richiami.

Per il momento si stanno valutando alcuni concorrenti, ma non è trapelato nulla sui nomi. Dovrebbero essere 20, inoltre anche la location subirà delle trasformazioni. Interessante anche l’eco mediatico riguardo all’opinionisti scelti. A quanto pare non dovrebbe esserci la presenza d’Orietta Berti, ma non quella di Sonia Bruganelli che secondo alcuni rumors potrebbe sedere ancora una volta nello studio del GFVIP. La produttrice ha più volte detto che il suo ruolo nel contest si è esaurito, ma questo non esclude un cambio d’idea.

- Advertisement -

In proposito è intervenuta Sabrina Laganà, voce dell’ufficio stampa di Sonia Bruganelli che ha prescisato che l’ex moglie di Bonolis non si è resa disponibile per lo show: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà, anche, per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione! Sarà anche per questo.”

GFVIP8, Giulia Salemi opinionista social

Mentre Alfonso Signorini delinea le nuove direttive del GFVIP8, i rumors sui possibili concorrenti si fanno sempre più insistenti. Sembra tuttavia certa la presenza di Giulia Salemi nel ruolo di opinionista social, ruolo che lo scorso anno ha svolto in modo eccellente.

- Advertisement -

A quanto pare Signorini desidera ancora Giulia al suo fianco, gli piace il suo modo di fare e come filtra i commenti social. Insomma per ora Signorini e i suoi collaboratori sono in alto mare: tutto è ancora in fase embrionale.