Sonia Bruganelli vs Basciano: “L’ho sgamato subito”

Da qualche giorno Alessandro Basciano e Sophie Codegoni monopolizzano l’attenzione sui social. Il loro addio ha allertato l’attenzione e in molti hanno espresso il loro parere su una storia che sin dal principio sembrava non avere futuro. Solo un anno fa i due parlavano di matrimonio, poi la scorsa Primavera sono diventati genitori della piccola Celine e dopo varie crisi oggi si sono lasciati.

Tra rumors e pettegolezzi l’ex tronista è stata ospite del salotto di Verissimo a cui ha rivelato le vere ragioni della rottura. A quanto pare Alex l’avrebbe tradita più volte, e non avrebbe avuto un comportamento consono neanche dopo la nascita di Celine. Sophie ha ribadito d’averci provato, ha tentato di salvare il rapporto ma ha fallito. Le parole della Codegoni hanno suscitato la reazione di Basciano che ha chiesto a Silvia Toffanin il diritto di replica.

Anche Sonia Bruganelli ha detto la sua in merito. L’ex opinionista del Grande Fratello si è schierata dalla parte dell’ex gieffina rivelando d’aver capito subito che tipo d’uomo era Basciano: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia ben vi sta ve l’avevo detto”, ha scritto su X l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Basciano e Bruganelli la lite al GFVIP

Nella casa del Grande Fratello Basciano ha dimostrato il suo carattere pungente e molto spesso non disciplinato. Nonostante gli avvisi di Signorini l’ex tentatore non si è placato. A suscitare l’attenzione fu proprio i commento critico della Bruganelli, che sin da subito si è mostrata ostile al gieffino:

“Hai un figlio maschio, mio figlio ha 18 anni e a me si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei. Abbassa la cresta e per una volta ammetti che hai sbagliato”. La risposta di Basciano fu immediata: “Non me lo devi dire tu che ho un figlio”. Anche in quell’occasione Alex si rivelò arrogante e presuntuoso.