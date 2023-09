Sonia Bruganelli su Bonolis: “Ci stiamo ristudiando”

Ospite del salotto domenicale di Verissimo Sonia Bruganelli ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. I due hanno annunciato la separazione lo scorso Giugno e lo hanno fatto in modo pacato e sereno tramite le pagine di Vanity Fair. La coppia è giunta a questa conclusione insieme.

Nonostante la separazione il conduttore e Sonia sono molto vicini e si vogliono bene, hanno trascorso parte delle vacanze insieme ai loro figli e ad alcuni amici in comune. Per il momento i due non hanno altre relazioni, e non si sono lasciati a causa di tradimenti. Per questo per loro trascorrere del tempo insieme è normale. Si voglio molto bene e entrambi sono presenti per i loro figli.

“Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. E’ un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima. Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando che potesse esserlo anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha voltato le spalle, ma lo hanno fatto solo loro”. Per ora Sonia preferisce non parlare di questioni legali, se ne stanno occupando gli avvocati e non ritiene sia opportuno rendere queste cose pubbliche. Tuttavia non ci sono contrasti in merito, riusciranno a trovare un accordo anche in quel campo.

Sonia Bruganelli: “Innamorarsi di nuovo? Chi può dirlo“

L’ex signora Bonolis non esclude che l’amore con Paolo possa avere un secondo atto. La loro separazione è stata causato da un momento di vita diverso, il che non rende impossibile che possano un giorno rincontrarsi, per ora si stanno ristudiando:

“Come ci si separa da un’anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un’anima non ci si separa mai. Se ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli perché possa riaccadere. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati”. I fan della coppia tifano per l’ex coppia.