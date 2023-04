GF Vip, Antonella vs Micol: “Io sono laureata, tu…”

Il Grande Fratello Vip 7 è finito, il reality durato più di 7 mesi ha chiuso i battenti non senza polemiche e con la vittoria di Nikita. Nonostante tutto si è confermato un successo e Alfonso Signorini ha incassato i complimenti di gran parte del pubblico, ma anche di Mediaset che gli ha riconosciuto i meriti d’aver fatto dei dati share rilevanti.

A lungo protagoniste del format sono state Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: le due non sono mai andate d’accordo nonostante i vari tentativi di comprendersi. Micol è un’ex di Edoardo Donnamaria e questo sin dall’inizio ha infastidito la Fiordelisi. Nonostante nella casa Micol si sia legata a Tavassi questo non ha placato i contrasti tra le due vippone che sono riuscite ad attaccarsi anche durante la finale.

Tra i 6 finalisti della casa di Cinecittà, Micol quando è uscita ha trovato l’affetto del pubblico e qualche frecciatina di Antonella che ha mal digerito d’essere uscita prima di lei e di non aver avuto accesso alla finale. I botta e risposta in studio fra le due ragazze si sono sprecati, poi Antonella ha augurato a Micol d’aver almeno trovato l’amore nella casa: “Spero che la sua vittoria più grande sia stata quella di aver trovato il vero amore, come l’ho trovato io in Edoardo“. Immediata la risposta della sorella di Clizia: “Spero lo abbiano trovato. Non ho visto tutto questo amore personalmente“.

Antonella Fiordelisi a Micol: “Pensasse a diplomarsi”

Palesemente irritata dalla Incorvaia Antonella Fiordelisi non ha placato la polemica e ha lanciato l’ennesima frecciatina all’eterna rivale: “Ah dimenticavo… vuole fare doposcuola a me che sono laureata… pensasse a diplomarsi così impara qualcosa“: ha scritto la schermitrice su Twitter pronta ad aprire un dibattito social.

Le due grandi protagoniste dell’ultima edizione del GFVIP7 non sembrano intenzionate a deporre le armi: chissà se i rispettivi fidanzati riusciranno a placare le acque visto che sono anche molto amici.