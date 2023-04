GF Vip7, Sonia Bruganelli: “Ecco chi merita di vincere”

Opinionista, più volte messa in discussione, del GFVIP7 Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair a cui ha fatto un bilancio della sua seconda esperienza televisiva. La moglie di Paolo Bonolis, solitamente lavora dietro le quinte dei format, ma non ha potuto dire no a Signorini che l’ha voluta al suo fianco per due stagioni consecutive.

Diretta e a volte anche scomoda, Sonia ha rivelato il nome di chi secondo lei merita di vincere quest’edizione. E’ consapevole che il ruolo che occupa richiede maggiore imparzialità, ma si è sbilanciata comunque: “Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato.”

- Advertisement -

In pratica Sonia ha annunciato il suo podio, resta da comprendere se il pubblico è d’accordo con la sua analisi. La finale del Gfvip si terrà il prossimo lunedì e porrà fine alla seconda edizione numero 7 dedicato alle star. I vipponi sono stati reclusi volontariamente per circa 6 mesi, e tra chi è entrato prima e chi dopo tutti hanno vissuto un percorso impegnativo. L’opinionista è convinta che anche Antonella Fiordelisi meritava la finale, è stata un personaggio vivace in grado d’alimentare dinamiche e polemiche al di la della sua storia con Edoardo Donnamaria.

Sonia Bruganelli: “Non tornerò al GFVIP”

Per Sonia Bruganelli l’esperienza d’opinionista si conclude con la finale di Lunedì 3 Aprile, la moglie di Bonolis è convinta che il suo ruolo si sia esaurito: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso.”

- Advertisement -

Nulla esclude, com’è successo lo scorso anno, che l’opinionista possa cambiare idea. E’ tuttavia certo che Orietta Berti non farà parte del cast, la cantante è infatti destinata a tornare in Rai al tavolo di Fabio Fazio.