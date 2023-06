GFVIP, Antonella Fiordelisi conferma l’addio a Edoardo: il comunicato

L’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è nato all’interno della casa. I due hanno vissuto momenti d’affetto e di passione, ma anche di vivaci contrasti ma nonostante tutto sono riusciti a rimanere insieme anche dopo la fine del reality. Due caratteri diversi e modi di fare decisamente opposti. Da qualche settimana i due vipponi non stanno vivendo un periodo felice.

Nei giorni scorsi Antonella aveva dato segni di sofferenza e il padre sui social ha preso le sue parti. Oggi l’ex gieffina fa chiarezza su cosa sta succedendo nella sua vita privata e chiede ai fan d’essere discreti e rispettare il suo momento: “Chiedo per favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

La Fiordelisi ha poi spiegato d’essere solo alla ricerca di comprensione: “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un pò di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui”. L’ex schermitrice non se la sente ancora di spiegare ai tanti fan curiosi quello che è accaduto con Edo, la persona che ha detto d’amare in più occasioni.

Antonella Fiordelisi: “Vorrei dedicarmi alla mia vita“

L’ex gieffina è apparsa palesemente turbata. E’ evidente che il rapporto con Donnamaria non sta vivendo un momento felice, ma per ora non vuole rivelare cos’è accaduto: “Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, e il mio lavoro. Rispettate il momento”.

Antonella ha il suo lavoro e tanti impegni, inoltre la famiglia è al suo fianco a sostenerla per questo non si sente sola. Per ora Edoardo non ha rilasciato nessuna dichiarazione e non ha commentato neanche le storie condivise dalla fidanzata o ex.