Gfvip, ex gieffino sostiene la linea anti-trash di Berlusconi

La nuova linea editoriale adotta da Pier Silvio Berlusconi finalizzata ad eliminare il trash soprattutto dai reality ha suscitato una serie di polemiche. L’AD di Mediaset sa che per motivi economici non può rinunciare ai reality, ma sicuramente li può rendere meno volgari, evitando di mostrare in prima serata alcune scene decisamente volgari.

Molti ex gieffini hanno criticato le scelte della dirigenza di rete, sostenendo che alcuni veti messi per la scelte dei nuovi concorrenti sono discriminatori e inopportuni. Lo stesso Signorini ha dovuto ottenere l’approvazione dei vertici dell’azienda su ogni nome proposto. A quanto pare sono stati detti molti no a persone che avrebbero potuto dare al format verve e vivacità al reality.

- Advertisement -

C’è tuttavia chi invece sostiene Berlusconi e la sua determinazione a ripulire alcuni format. Tra questi Davide Silvestri, ospite con la moglie alla Mostra del Cinema di Venezia. L’ex gieffino ha dichiarato che l’Ad di Mediaset fa bene a voler dare ai reality un’immagine diversa: “Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa”.

Davide Silvestri a Venezia con il film Nina dei Lupi

L’ex gieffino ha partecipato al reality di Cinecittà due anni fa. E’ stata un’esperienza formativa, ma non crede che abbia avuto un rivolto positivo sulla sua carriera d’attore. Ha poi commentato la presenza di Beatrice Luzzi nel reality, ha lavorato con lei in Vivere ed è una persona con cui si sta molto bene anche se ha un carattere vivace: “E’ peperina. E’ inoltre una donna intelligente, che sa far divertire e con una carriera alle spalle“.

- Advertisement -

Silvestri dedica il nuovo film a Antonio Pisu che gli ha dato l’opportunità d’essere parte del cast: “Oggi sono felice di essere qui grazie ad un personaggio che mi ha permesso per la prima volta di non essere me stesso”.