GFVIP, Nikita Pelizon: niente Verissimo per la vincitrice del reality

Vincitrice dell’edizione numero sette del GFVIP Nikita Pelizon è oggi fuori dalla casa e si sta godendo il momento di popolarità. Tornata online l’ex concorrente di Pechino Express non ha mancato di dialogare con i suoi tanti followers, gli stessi che l’hanno voluta sul podio del reality.

Il percorso di Nikita nel loft di Cinecittà è stato lineare. La vippona è apparsa sempre molto calma e composta e per molti ha attuato solo una strategia per far apparire in modo negativo gli altri. Nonostante i suoi vivaci confronti con Luca Onestini, Nikita non è mai stata maleducata o sopra le righe è per questo che crede d’aver conquistato il pubblico. Ad alcuni utenti curiosi ha parlato d’alcuni suoi ex coinquilini che volevano abbatterla, ma non ci sono riusciti. Inoltre è certa che il pubblico ha apprezzato la sua educazione: “Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre”.

- Advertisement -

Per quanto riguarda la mancata ospitata a Verissimo dei finalisti del GFVIP7, scelta legata alla decisione dei vertici Mediaset di non dare visibilità a certi personaggi, Nikita è convinta che non si dovrebbe fare di tutta un’erba un fascio: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no.” Nikita non ha poi negato il suo astio nei confronti di Oriana e alcuni suoi compagni che hanno fatto di tutto per eliminarla.

Nikita Pelizon: “Luca Onestini? Intenso e devastante”

Nikita Pelizon ha anche commentato il suo rapporto con Luca Onestini. La loro relazione non è stata facile, dopo essersi avvicinati hanno avuto una battuta d’arresto e questo ha cambiato anche le vicissitudini nella casa.

- Advertisement -

L’ex protagonista di Pechino Express non ha esitato a definire Luca intenso e devastante: “Breve, intenso, devastante, incomprensibile”. A quanto pare il concetto d’amicizia della vippona è decisamente diverso da quella dell’ex tronista che ha palesemente preso le distanze dall’influencer.