GFVIP8 rischio sospensione: a Berlusconi l’ultima parola!

Alfonso Signorini ha avuto dalla dirigenza Mediaset il via libera a realizzare la nuova edizione del GFVIP8. Piersilvio Berlusconi non rinuncia al reality, che comunque apporta un numero considerevole d’ascolti, ma ha posto alcuni veti. E’ determinato a dare al programma un’immagine più composta e meno trash e questo anche per tutelare gli sponsor, per questo ha posto alcune regole che Signorini deve rispettare nella scelta dei vari concorrenti.

E’ certo che varcheranno la porta rossa vip, ma anche personaggi non noti e che anche in studio ci saranno persone diverse. Berlusconi ha imposto al direttore di Chi di non scegliere persone che hanno profili Onlyfans e sono solo influencer e avrebbe scelto Cesara Buonamici come unica opinionista. Bocciata anche la presenza di Giulia Salemi come voce dei social. Il tutto rivela che Alfonso Signorini è sorvegliato speciale dalla dirigenza di rete, il che non esclude che al primo passo falso il reality possa essere sospeso o addirittura non andare in onda.

Intanto è stato presentato il nuovo logo del GFVIP, un’immagine simile alla precedente ma ritoccata sotto alcuni aspetti. Piersilvio punta alla sobrietà e a dare ai canali Mediaset un volto meno volgare. E se gli ascolti non premiassero la direzione presa? E’ possibile che questa “rivoluzione” del reality dei reality che sin dal suo debutto ha superato la prova auditel e conquistato gli ascolti non sia accolta con favore dai telespettatori. Il pubblico potrebbe trovarla noiosa e snob e di conseguenza il programma potrebbe essere penalizzato.

GFVIP8 la rivoluzione bocciata dal pubblico?

La nuova immagine del GFVIP8 voluta da Piersilvio Berlusconi potrebbe non ricevere il favore dei telespettatori. E se dopo qualche puntata risultasse non appassionante e coinvolgente? La possibilità che ci sia un calo d’ascolti è attendibile.

Qualora il cambiamento non piacesse i vertici di rete non faranno di certo un passo indietro, il ritorno al trash non è ammettibile. Per questo non è escluso che il reality possa essere sospeso e sostituto da un altro programma. Signorini supererà l’esame del pubblico dopo quello di Piersilvio Berlusconi?