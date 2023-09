Giacomo Urtis vs Fabrizio Corona: “Mi ha strumentalizzato”

L’intervista di Fabrizio Corona a Belve ha suscitato un eco mediatico rilevante. Come da copione l’ex paparazzo ha conquistato l’attenzione dei media e molte sue dichiarazioni sono state oggetto di dibattiti e commenti social. Oltre a parlare del suo passato in carcere, del suo vissuto, delle sue ex e del figlio Carlos, Corona ha chiarito la sua posizione in merito al presunto matrimonio con Giacomo Urtis.

Diretto e sincero tanto da mettere in alcuni momenti in imbarazzo anche Francesca Fagnani, Corona ha ammesso d’avere un rapporto speciale con il chirurgo, ma di non aver mai avuto rapporti sessuali con lui. Ha poi aggiunto che il matrimonio è stata solo una trovata per alimentare l’eco mediatico e Corona sa benissimo come funziona. Il tutto ha infastidito Urtis che non ha mancato di rispondere all’ex paparazzo sui social.

Il chirurgo, che oggi è in una fase di transizione non ancora completata, non ha nascosto la sua delusione. Non si aspettava le parole riferite da Corona sul suo conto e a quanto pare ha creduto che fra loro potesse nascere qualcosa di speciale: “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’, tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione.

Giacomo Urtis: “Ci avevo creduto”

“In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”, ha esordito il medico.

Insomma Corona non avrebbe ricevuto nessun “assaggio” da Urtis e lo ha ribadito più volte durante l’intervista: “L’assaggio che ho dato a Giacomo? Ci vogliamo un bene immenso, ma non ho avuto esperienze sessuali con lui.”