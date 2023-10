Giambruno, Simona Branchetti: “Non voglio essere coinvolta”

Simona Branchetti, noto volto del TG 5, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. La giornalista, amica d’Andrea Giambruno, si è schierata dalla parte dell’ex compagno di Giorgia Meloni. Lo scorso Agosto la Branchetti è stata associata a Giambruno da Dagospia che ha insinuato che Giambruno faceva pressione ai vertici della rete per affidarle Mattino 5.

Rumors che non hanno trovato fondamento. Una cose è vera: Giambruno e Simona Branchetti sono amici da molti anni, la giornalista conosce anche Giorgia Meloni per questo si può permettere di dire che Giambruno è una persona giocosa e quello che ha mostrato Striscia la notizia è noto nell’ambiente. Le frasi dette sono da condannare, ma questo non fa di lui un mostro da demonizzare, ma soprattutto da strumentalizzare:

- Advertisement -

“Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che subito si monta un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni“. Ha poi aggiunto: “In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate“.

Simona Branchetti: “Non è certo un mostro“

Simona Branchetti ripete più volte che il modo di fare di Giambruno è noto a tutti e le immagini di Striscia non sono una novità per chi collabora con lui. La giornalista ci tiene a sottolineare che non vuole entrare a far parte d’una vicenda che non la riguarda. Rivela che è fidanzata da qualche mese.

- Advertisement -

Sulla rottura della premier con il giornalista la Branchetti ammette di non aver mai percepito segnali di crisi, per Giambruno questo è un argomento off limits: “Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale“.