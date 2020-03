Giga gratis per tutti i clienti Tim, come attivarli

Con il protrarsi della situazione di emergenza dovuta al coronavirus, e la quarantena forzata che spinge gli italiani a rimanere in casa obbligatoriamente, è stata pensata un’iniziativa di solidarietà digitale. Nell’ambito di questo progetto, promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, anche Tim ha voluto dare il suo contributo offrendo ai suoi clienti dei giga (quasi) illimitati gratuitamente per un mese.

L’offerta Tim si chiama GigaCorona, ed è possibile attivarla nell’ambito di Tim Party. Attraverso questa iniziativa sarà possibile usufruire di 500GB senza alcun costo, fino ad aprile, quando si prospetta una diminuzione dei contagi e la quarantena dovrebbe essere revocata.

Attivare la promozione sullo smartphone

Come si fanno ad attivare questi gb promozionali? Presto detto: ovviamente occorre essere cliente Tim, poi bisogna attivare il programma gratuito Tim Party, registrandosi oppure effettuando il log in. Successivamente bisognerà cliccare sulla voce indicata “GigaCorona” ed usufruirne.

Sarà difficile superare la quota dei 500GB, ma in caso si riuscisse ad arrivare alla quota, Tim provvederà ad avvisare il cliente. Al termine dell’iniziativa, i GB si disattiveranno automaticamente senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. Per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare l’operatore oppure tramite app MyTIM.

Per quanto riguarda la fruizione della promo, ed in particolare la visione dei video, invece, nel dettaglio della promozione è spiegato che:

“L’offerta Giga illimitati è dedicata ad un utilizzo da smartphone e prevede la fruizione dei video in qualità SD. Con l’offerta Giga illimitati tutti i video sono fruiti in qualità SD anch ein presenza di altre offerte dati attive sulla linea sempre che le stesse non siano abilitate alla fruizione dei video in qualità HD nel qual caso prevarrà la qualità più elevata. La qualità video varia in base al dispositivo utilizzato“.