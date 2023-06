Giulia de Lellis confessa: “Vado dallo psicologo”

Giulia de Lellis è tra le influencer italiane di maggior successo. Ha conquistato la popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto Andrea Damante. I due sono stati una coppia a lungo, hanno sempre avuto un seguito rilevante ma ad un certo punto hanno deciso di dirsi addio.

Oggi Giulia è testimonial d’alcuni brand, è molto attiva sui social, ed è legata a Carlo Berretta. La sua vita è apparentemente tranquilla e stabile. In una recente diretta l’ex corteggiatrice ha rivelato d’andare dallo psicologo. Giulia ha risposto alle domande dei fans e non ha nascosto che in alcuni periodi precisi andare in analisi l’è servito molto: “Ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma non mi riferisco a quello. Ci sono stati dei traumi. Alcuni li conoscete e altri no. Vado in analisi per cercare quel benessere che ogni tanto perdo.“

L’influencer non ha rivelato a quali traumi si riferisce, tuttavia ha consigliato a tutti d’andare in analisi è decisamente liberatorio: “ Ve lo consiglio perché è veramente liberatorio. Io quando finisco mi sento come se mi fossi bevuta una bottiglia di vino rosso o come se non dormissi da due giorni. Come facciamo a descrivere la sensazione post psicologo? Aiutatemi, non mi vengono le parole, ma avete capito cosa intendo no?“

Giulia de Lellis: “Lo faccio perchè voglio vivere bene”

L’ex corteggiatrice ha spiegato che andare in analisi la rilassa ma allo stesso tempo la carica d’energia. Lo fa soprattutto per se stessa e per dedicarsi del tempo e riesce a trarne tutti i benefici possibili: “Alcuni mi chiedono perché vado in analisi: lo faccio perché voglio vivere bene e stare bene. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no per tutti: non mi riferisco a quel tipo di stare bene.”

Giulia è serena ed è molto soddisfatta della sua scelta: “C’è chi dopo una seduta si sente più motivato, chi disorientato, chi più libero e leggero, chi completamente apatico, chi non riesce a fare nulla, chi invece ha grinta e si sente padrone del mondo. Ovviamente la sensazione è estremamente personale”.