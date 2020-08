Giulia de Lellis le ultime parole su Damante: cosa ha detto?

Giulia de Lellis dopo qualche giorno d’assenza dai social dovuto a scelte personali è tornata a parlare con i followers attraverso le storie d’Instagram. Ovviamente in molti e hanno chiesto cosa stia succedendo con Andrea Damante e se il ritorno di fiamma è reale, visto il tanto rumoreggiare sulla loro storia.

L’ex corteggiatrice ha spiegato che per il momento è felice insieme alla sua famiglia, sta trascorrendo i giorni di fine vacanza in Sardegna proprio con i suoi cari. Giulia è apparsa tranquilla e riposata anche se non ha negato che il periodo critico sentimentale continua, è un momento difficile che sta cercando di risolvere in modo pacato e sereno, ci vuole del tempo:

“Non è un periodo wow, non ve lo nascondo. Quando avete questi periodi ‘no’ state con la vostra famiglia. È la soluzione a tutto”. Giulia non ha rivelato altro sull’allontanamento improvviso da Damante e i followers sono molto curiosi di conoscere la verità, di sapere cosa è veramente successo da un giorno all’altro alla coppia il cui ritorno insieme è stato accolto dai Damellis con entusiasmo.

Giulia de Lellis ipocondriaca: “Lascio la Sardegna torno a Roma prima”

La situazione Covid in Sardegna si è accentuata nelle ultime settimane, i contagi di rientro dall’isola si sono impennati notevolmente, la situazione discoteche non ha facilitato la situazione. Visto lo stato ipocondriaco risaputo di Giulia de Lellis, l’influncer ha deciso di lasciare la Sardegna prima del previsto, il suo ritorno a Roma è stato infatti anticipato. Da ricordare che Damante si trova già nella capitale: riusciranno i due ex ad incontrarsi?