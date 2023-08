Giulia de Lellis risponde alle critiche: “Ecco la verità sulla morte di Tommy”

Nei giorni scorsi Giulia de Lellis ha annunciato la morte del suo cane Tommaso, una perdita decisamente dolorosa per l’influencer. L’animale l’era stato regalato d’Andrea Damante quando stavano insieme, e i due lo amavano particolarmente. Lo stesso ex tronista ogni tanto lo teneva con se. Tommy aveva anche un suo profilo Instagam molto seguito.

Recentemente l’ex corteggiatrice ha rivelato che Tommy stava molto male, lo aveva anche ricoverato in clinica apposita dov’erano in grado d’apportargli tutte le cure necessarie. Giulia è stata criticata per essere andata in vacanza mentre il cane stava male. All’influencer sono state dette frasi dure e offensive che sono rimbalzate sui social. Inizialmente Giulia ha evitato di polemizzare, ma ora l’influencer ha deciso di rispondere a chi l’accusa di non essersi presa cura di Tommy:

“Ho sempre condiviso tanto ma per una volta che mi prendo del tempo per farlo hanno inventato assurdità sulla morte di Tommy che vi giuro mi hanno sconvolta… Mi dispiace per queste persone che spendono le loro energie per nulla e mi dispiace per chi ci crede. Menomale che non siamo tutti uguali… ma l’educazione e la gentilezza mancano sempre di più e di questa cosa mi dispiace davvero tanto.“

Giulia de Lellis, il like d’Andrea Damante sul post dell’ex

Andrea Damante ha manifestato la sua solidarietà e affetto all’ex fidanzata per la morte di Tommy. Il dj era molto legato all’animale anche se la sua storia con la De Lellis è finita da tempo ancora riusciva a vedere Tommy. Non a caso appena Giulia ha annunciato il decesso su Instagram, Andrea ha lasciato il suo commento confermando che fra i due c’è ancora un rapporto d’amicizia sincero.

Giulia ha spiegato ai fans che quando è partita i medici le avevano garantito che Tommy stava meglio, le hanno anche indicato la data per andarlo a riprendere: poi le cose sono precipitate, cosa che non si aspettava neanche lei.