Giulia de Sio confessa: “A 13 anni ho tentato il suicidio”

Attrice di nicchia, talento riconosciuto Giuliana de Sio è tra volti del cinema e della tv più apprezzati. Per alcuni la sua carriera non esplosa perchè a causa d’alcuni rumors che sostenevano che avesse un carattere impossibile. In una recente intervista rilasciata a Repubblica la De Sio ha parlato della sua infanzia difficile.

Oggi ha 67 anni ed è ancora una donna molto affascinante. Al quotidiano ha riferito d’aver tentato il suicidio quando era poco più che una tredicenne: “I miei genitori si sono separati quasi subito. Mio padre c’è stato più o meno fino ai 12 anni ma era come se non ci fosse. Mia madre era alcolista e c’erano davvero pochi orari in cui era accessibile. Diventava aggressiva, chiusa, malinconica”. Ha esordito l’attrice riferendo anche d’aver preso delle pillole per uccidersi:

- Advertisement -

“A 13 anni ho preso delle pillole e mi hanno salvato per il rotto della cuffia. Non so perché l’ho fatto, probabilmente cercavo attenzione rischiando di morire”. Giuliana de Sio ha debuttato nel cinema giovanissima grazie a Alessandro Haber che sin da subito ha visto in lei del talento e non solo la bellezza. Tuttavia il rapporto con il mondo della pellicola non è stato facile.

Giuliana de Sio: “Il cinema mi ha deluso“

L’attrice ha riferito di non aver avuto un buon rapporto con il cinema. Anzi in più occasioni ha ricevuto diverse delusioni: “Il cinema è stata la mia grande delusione. Ero convinta che certi miei film, per cui ero stata anche premiata, fossero un trampolino per fare del cinema più importante che poi non ho fatto. Di solito si spicca il volo, invece hanno iniziato a dirmi quella cosa insopportabile che dicono alle donne. Che sono difficile da collocare in qualche ruolo importante cinematografico o televisivo perché non dimostro l’età che ho.“

- Advertisement -

A contribuire al suo mancato successo anche alcune dicerie: “E poi questa diceria che sono una persona impossibile è una calunnia. Una calunnia non meno grave di quella che ha subito Mia Martini sul fatto che portava sfortuna.“