Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, ecco com’è nato il loro amore

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi conquistano la cover di Chi. I due stanno insieme da tre anni e fanno progetti di vita in comune, anche se per il momento non pensano al matrimonio. Vorrebbero dei figli e non escludono di diventare genitori prima delle nozze. L’ex ministro e l’aitante attore stanno trascorrendo le vacanza in una località di mare vicino a Roma, e sono molto riservati.

Al magazine Chi hanno concesso la prima intervista di coppia dove hanno rivelato com’è stato il loro primo incontro. Dopo essersi visti ad una prima, si sono rincontrati ad un evento al Quirinale dove hanno scambiato qualche parole. Il giorno dopo Berruti le ha inviato delle rose rosse a Palazzo Chigi. Lei, impegnatissima nel suo ruolo di ministro, non gli ha risposto subito. Poi l’arrivo del lockdown ha influito sulla distanza. In seguito si sono rincontrati al parco dove portavano i loro cani, ma la dichiarazione è avvenuta dopo qualche tempo

Berruti e la Boschi sono entrambi timidi e riservati e non amano ostentare la loro vita privata, per questo hanno scelto di non apparire sui social frequentemente. “Lei è sicuramente più esposta di me. Abbiamo scelto di non esibire sui social il nostro amore, per esempio. Penso che le cose preziose vadano sempre preservate”, ha dichiarato l’attore. I due sono entrambi molto impegnati e durante la settimana si vedono poco, ma il weekend solitamente lo trascorrono insieme. “Abbiamo interessi diversi e siamo entrambi molto occupati. Quando non fa il medico e recita sul set, Giulio viaggia molto all’estero. Il segreto è ritrovarsi la sera a casa: aver voglia di condividere e di fare progetti comuni” , ha chiarito Maria Elena.

Maria Elena Boschi: “Condividiamo la stessa idea di famiglia”

Maria Elena Boschi ammette che nonostante sia lei che Berruti hanno delle vite frenetiche condividono la stessa idea di famiglia: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli?

Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”. Ad oggi non hanno ancora deciso la data delle nozze, ma a quanto pare la coppia è determinata a convolare all’altare: “ Non c’è una data ancora!”