Gli aggiornamenti di Google nel 2019. I più importanti update dell’algoritmo

Google aggiorna il suo algoritmo di ricerca in modo molto frequente. Nel 2018, ha infatti apportato 3.200 modifiche alla ricerca, un numero davvero sostanziale rispetto alle circa 400 modifiche avvenute nel 2010. Anche quest’anno ci sono state delle modifiche sostanziali, in particolare per garantire il riconoscimento del linguaggio “naturale” di ricerca.

Senza dubbio l’aggiornamento che ha rivoluzionato la ricerca di Google è BERT, che permette al motore di ricerca di comprendere frasi più lunghe pronunciate a voce tramite ricerca vocale oppure scritte. Attualmente, l’aggiornamento BERT è disponibile in 70 lingue. Tuttavia l’impatto di BERT è difficile da monitorare e valutare, dato che gli strumenti di valutazione disponibili attualmente sono studiati per valutare query più corte.

Gli aggiornamenti principali

Il primo cambiamento dell’algoritmo, si è avuto a marzo. Esso è stato denominato, appunto, “aggiornamento principale di Marzo 2019”. Ma perché il colosso ha deciso di dare una denominazione agli aggiornamenti? “Riteniamo che ciò aiuti a evitare confusione; ti dice il tipo di aggiornamento che era e quando è avvenuto.” Ha spiegato un portavoce del team.

Il secondo aggiornamento è avvenuto a giugno 2019. A seguito dell’upgrade, il commento del team di Google è stato: “I domini interessati sembrano essere più ampi in questo aggiornamento di Google Core rispetto agli aggiornamenti precedenti“.

Gli aggiornamenti sulle ricerche YMYL

Il 24 settembre è stato poi preannunciato un nuovo aggiornamento, diverse ore prima del lancio. Esso ha consentito un impatto maggiore sulle classifiche dei siti “Your Money or Your Life (YMYL)”, tuttavia non abbastanza significativo rispetto al precedente, almeno secondo i fornitori di vari strumenti SEO.

Inoltre, a febbraio, Google ha pubblicato un documento che spiega come combattere la disinformazione nella ricerca, nella sezione notizie, su YouTube ed altre sezioni YMYL. “Per queste pagine, si suppone che gli utenti si aspettino l’utilizzo dei più severi standard di affidabilità e sicurezza“, c’è scritto nel documento. “Appurato ciò, laddove i nostri algoritmi rilevano che la query di un utente si riferisce a un argomento definito YMYL , daremo più peso nei nostri sistemi di classificazione a fattori come la comprensione dell’affidabilità delle pagine che compariranno in risposta. ”

Le pagine YMYL, infatti, sono quelle pagine web che comprendono contenuti che incidono sulle finanze degli utenti, sulla sicurezza e la privacy, nonché sulla salute. Quindi rientrano in tali ricerche le pagine di acquisti online, di transazioni finanziarie, nonché contenenti informazioni mediche, riguardanti droghe ecc.

I punti chiave degli aggiornamenti

Lo scopo dei nuovi aggiornamenti è, oltre quello di aumentare la sicurezza dei risultati di ricerca, anche quello di diversificare maggiormente i risultati. Ciò può avvenire grazie ad un aggiornamento che limita ad ogni dominio di uscire nell’elenco di risposta per più di due volte. Attraverso tale aggiornamento, infatti, i sottodomini vengono considerati parte del dominio principale. Tuttavia, se l’algoritmo dovesse ritenere particolarmente rilevante un determinato dominio, potrebbe decidere di mostrarlo più di due volte.

Un altro aggiornamento è stato progettato, invece, per far comparire in primo piano i risultati più aggiornati. Ad esempio, quando gli utenti cercano le festività, vogliono sapere le prossime date festive e non quelle degli anni passati.

Inoltre, una delle intenzioni di Google espressa negli aggiornamenti rilasciati nel 2019, è stata quella di valorizzare le notizie originali, esaminando le fonti delle stesse e posizionando in cima alle sezione notizie i contenuti più rilevanti e diversificati.

La società ha dichiarato che, nel caso a seguito di un aggiornamento dovesse verificarsi un calo di ranking, non bisogna preoccuparsi. “Ti consigliamo di concentrarti sul fatto che stai offrendo i migliori contenuti possibili. Questo è ciò che i nostri algoritmi cercano di premiare ” sono state infatti le parole del team.