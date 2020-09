Gli esperti hanno stimato le perdite economiche causate dal Covid-19, ecco a quanto ammontano

Il covid-19 ha letteralmente investito tutto il pianeta come un treno inarrestabile. Milioni di persone hanno perso la vita a causa di questo nemico invisibile, tuttavia la pandemia non rappresenta solo un enorme problema per la salute ma è anche un enorme problema economico. Alcuni ricercatori dell’Università di Sydney hanno stimato le reali perdite economiche causate dal Coronavirus a livello globale.

Maggiori dettagli sullo studio

I ricercatori hanno utilizzato ed analizzato milioni di dati prelevati in tempo reale. Questi hanno permesso ai ricercatori di creare una sorta di modello internazionale (particolarmente dettagliato) che permette un calcolo preciso delle perdite economiche derivanti dal Covid-19. Considerano che la pandemia ha letteralmente congelato quasi tutte le regioni del globo è ragionevole presumere che la cifra delle perdite è stratosferica.

Ecco i risultati dello studio

È stato stimato che circa 147 milioni di persone hanno perso il proprio lavoro. Ovviamente i dati riguardano il lavoro regolare, non è possibile calcolare anche quello irregolare. Le perdite globali ammontano a circa 2,1 trilioni di dollari. Secondo lo studio le nazioni più colpite sarebbero Cina e Stati Uniti D’America. I maggiori esperti d’economia sottolineano che stiamo vivendo il peggior shock economico dalla grande depressione. Purtroppo però le cose potrebbero andare anche peggio, molti paesi infatti stanno subendo una seconda ondata dei contagi a causa della maggiore virulenza del virus. Molti esperti sottolineano che un ulteriore blocco potrebbe creare ferite troppo profonde nel sistema economico che non potranno essere rimarginate in nessun modo. Gli esperi sottolineano però che il periodo di lockdown ha determinato una significativa riduzione delle emissioni e dell’inquinamento che ha aiutato il benessere generale del Pianeta. Anche questo dovrebbe far riflettere, le attività umane sono estremamente deleterie per il nostro pianeta.

Tutto questo deve essere interpretato come una sorta di monito volto ad invogliare chiunque a rispettare le regole di sicurezza. Utilizzare le mascherine e osservare la distanza di sicurezza potrebbe evitare un possibile crack economico che porterebbe molti paesi sull’orlo del baratro.

