Gli integratori dell’anguria riducono il peso e la glicemia. Ecco cosa dice la scienza

Uno studio condotto dal ricercatore Neil Shay, professore di scienze alimentari presso il College of Agricultural Sciences dell’OSU ha dimostrato il possibile effetto positivo che ha l’anguria sul corpo umano. Lo studio in questione è stato pubblicato anche nel Journal of Nutrition.

Maggiori dettagli sull’esperimento

Protagonisti dello studio sono stati 10 topi maschi di 10 settimane. Essi sono stati nutriti con una dieta estremamente povera di grassi o estremamente ricca di grassi. Al gruppo di topi nutriti con una dieta ricca di grassi sono stati somministrati degli integratori di anguria in polvere ottenuta attraverso la liofilizzazione dell’anguria stessa.

All’inizio e alla fine dell’esperimento i ricercatori hanno accuratamente registrato il peso degli animali e la loro tolleranza al glucosio. I topi nutriti con molti grassi e prodotti a base di anguria avevano un livello di glucosio nel loro corpo significativamente migliori rispetto agli altri roditori.

L’elevato livello di glucosio nel sangue può essere sintomatico del diabete di tipo 2. Tale malattia induce il corpo a non produrre molta insulina, l’ormone che trasforma il cibo ingerito in energia. Il diabete di tipo due è quello più diffuso al mondo.

I ricercatori hanno notato anche un aumento considerevole della famiglia di batteri benefici nei topi che hanno avuto l’alimentazione integrata dagli alimenti a base di anguria. Ovviamente i topi divisi nei due gruppi hanno assunto la medesima quantità di grassi e di zuccheri.

Lo studio fa ben sperare, se dovessero dimostrare che l’assunzione di anguria sia proficua per il nostro organismo questa sarebbe sicuramente una gran bella notizia. La produzione di anguria infatti ha superato i 117 milioni tonnellate nel 2016. Con questo si vuole dire che la suddetta frutta non scarseggia e tutti potrebbero assumerne ad un prezzo contenuto.

L’impatto dell’anguria sulla salute

Nonostante la massiccia produzione, negli anni non ci sono stati studi condotti sull’impatto dell’anguria sulla salute dell’uomo. La ricerca di Shay sull’anguria ha mosso solo i suoi primi passi ed è necessario sicuramente uno studio più approfondito per poter trarre le conclusioni.

Nonostante tutto questo primo esperimento fa ben sperare nella comunità scientifica, avere degli effetti positivi sul corpo delle persone grazie all’assunzione di un frutto enormemente presente sul mercato ed a un prezzo molto basso è sicuramente una notizia che non va sottaciuta o sottovalutata.

Questo in esame è l’ultimo studio OSU condotto dal professor Shay, ma cos’è con precisione uno studio OSU?Il College of Agricultural Sciences attraverso gli studi posti in essere dai ricercatori fornisce molteplici soluzioni alle sfide più difficili presenti nell’Oregon e al tempo stesso contribuisce a creare un ambiente sostenibile e un futuro più roseo per i nostri figli.

Gli studi in questione ovviamente non risolvono solamente i problemi presenti in America, essi infatti vengono appresi ed applicati anche in altri Continenti per risolvere problemi analoghi o comunque simili.

