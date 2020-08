Google Android Tv: Svelati dettagli in più su dongle Sabrina

Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda Google Android Tv, in quanto con il nuove dongle Sabrina l’intenzione è quella di mandare il pensione il dispositivo Chromecast.

Infatti, il colosso di Street View vuole cercare di rendere migliore, o meglio rinnovare, l’esperienza degli utenti aggiungendo addirittura un telecomando. Quindi, proprio in queste ore, l’ente americano FCC ha svelato dei dattagli in più sulle novità.

Google Android Tv, il dongle Sabrina è sempre più una realtà

Come abbiamo anticipato poco sopra, su Google Android Tv sta per arrivare il dongle Sabrina, infatti la notizia dell’approvazione di due nuovi dispositivi, denominati in codice GZRNL e GgNgN, da parte dell’ente americano FCC è stata data proprio in queste ultime ore.

Ma di cosa si tratta? Sostanzialmente, di un nuovo strumento che dovrebbe andare a sostituire Chromecast. Cerchiamo di vedere più nel dettaglio, spiegando quali sono appunto le novità svelate in merito dalla FCC.

Leggendo la descrizione riportata sul documento relativo al dispositivo GZRNL, il quale rimanda a Interactive Media Streaming Device, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che il dongle Android Tv sia proprio questo. Invece, il relativo riferimento sulla connettività Wifi e Bluetooth, si può trovare sull’etichetta di accompagnamento.

Per quanto riguarda il dispositivo GgNgN, la descrizione rilasciata dalla FCC lo indica come Wireless Device, il quale in base a quanto si è potuto vedere dal diagramma del prodotto sembra essere posizionato, in modo tale da risultare celato, proprio all’interno del vano di alimentazione.

Come prima ipotesi, che effettivamente non sembra nemmeno così campata in aria, sembrerebbe che si tratti proprio del vano dove posizionare le batterie, quindi per questo motivo viene da pensare che il codice indichi proprio il telecomando.

Attualmente, comunque Google non ha rilasciato le immagini che ritraggono i due prodotti, le quali saranno svelate al pubblico a Gennaio 2021. Quindi, i più curiosi purtroppo dovranno aspettare anche qualche mese.