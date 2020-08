Google Drive, l’app potrebbe avere un problema di sicurezza

In base a quanto dichiarato dall’amministrazione A. Nikoci, su Google Drive potrebbe esserci un grosso problema relativo alla sicurezza. Ovvero, per essere più specifici, per gli hacker sarebbe molto più facile riuscire a fare installare agli utenti un codice malevolo.

Da quanto si è potuto capire, c’è un difetto nella funzione di gestione delle versioni. Il quale, rende possibile un eventuale attacco da parte dei pirati informatici, che possono scambiare con un virus un codice benevolo.

Cosa implica il problema di sicurezza di Google Drive

Come abbiamo anticipato sopra, il problema di sicurezza di Google Drive potrebbe rendere più facile agli hacker l’installazione, da parte degli stessi utenti, di un codice malevolo.

In quanto, l’applicazione non si premunisce di controllare se il file in questione, presenta la stessa estensione oppure appartiene alla stessa tipologia. Inoltre, non arrivando nessuna notifica di allarme gli utenti non si accorgeranno di avere un malware fino a quando non l’avranno installato.

Tra l’altro, è bene sapere che Google Chrome, anche se l’antivirus rileva qualche anomalia, si fida in modo implicito dei file installati su Google Drive. Senza ombra di dubbio ai tratta di un problema davvero molto serio, infatti non si può escludere che i pirati informatici non utilizzino questa falla del sistema per lanciare attacchi di spear phishing.

Nello specifico, si tratta di indurre un utente a compromettere il proprio sistema, perché si riceve una notifica che invita ad aggiornare il documento, senza però rendersi minimamente conto del pericolo.

In merito a questa incresciosa questione, l’amministrazione A. Nokoci, ha fatto sapere che ha provveduto a segnalare tramite una notifica il problema a Google. Il quale, però al momento non ha ancora provveduto a rilasciare una patch di sicurezza, che si spera possa arrivare al più presto per salvaguardare tutti gli utenti di Google Drive.