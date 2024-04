Windows smetterà di funzionare su alcuni computer: c’è anche il vostro?

I requisiti per avere Windows sul pc saranno più alti e di conseguenza tanti utenti saranno costretti a comprare un nuovo computer. Sta per accadere veramente, Windows 11 24H2 secondo le ultime indiscrezioni smetterà di funzionare in autunno. L’aggiornamento previsto tra pochi mesi, infatti, richiederà condizioni minime differenti da quelle attuali.

Significa che non tutti saranno in grado di poter installare il secondo aggiornamento del 2024 trovandosi costretti a dire addio al vecchio pc. Tutto a causa delle istruzioni SSE4-2 presenti o meno nella CPU. Si tratta delle istruzioni che consentono al processore di eseguire calcoli aggiuntivi sui dati e indispensabili per avviare il sistema operativo dopo l’aggiornamento.

Quali CPU non supporteranno più Windows 11

I computer che non potranno essere aggiornati sono quelli con una CPU senza istruzioni SSE4-2. Il numero degli utenti coinvolti dovrebbe essere abbastanza limitato considerando che dal 2008 le istruzioni SSE4-2 sono presenti in tutte le CPU Intel e dal 2011 in quelle AMD. Solo chi ha un pc che risale a prima del 2008 avrà un CPU incapace di supportare Windows 11 24H2. In realtà questi vecchi apparecchi non riescono nemmeno a far girare adeguatamente Windows 11 ora essendo poco potenti.

Aspettate a tirare un sospiro di sollievo. Se le intenzioni di alzare i requisiti minimi dovessero veramente essere attuate da Windows, è possibile che anche molti computer post 2008 e 2011 andrebbero cambiati volendo sfruttare le funzionalità di Windows 11 basate su Copilot e sull’Intelligenza Artificiale. Per le nuovissime funzioni servirà una CPU con NPU dedicata proprio ai calcoli per l’IA. Inoltre la NPU dovrà essere molto potente per elaborare minimo 40 TOPS.